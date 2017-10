Ukládání videozáznamu 2 roky

Možná by stálo za to udělat analýzu zda je potřeba ukládat data ze všech kamer po takovou dobu v plné kvalitě. Třeba by se přišlo na to že by stačilo ukládat data jen z pár kamer u vstupu v plné kvalitě aby na nich byli dobře rozpoznatelné obličeje a zbytek ukládat třeba týden v plné kvalitě a pro dlouhodobou archivaci třeba jenom v 640p, nižší framerate atd. 2x100TB storage vyjde dnes tak na 2x150k. v kontextu ceny 40ks 4k kamer to nemusí být až tolik, na druhou stranu už jsou to peníze za které se na chvíli vyplatí zapnout mozek.