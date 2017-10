Synchronizace - obrácený semafor

class MTCounter {

public:



void inc() {

std::unique_lock<std::mutex> _(lock);

counter++;

}

void dec() {

std::unique_lock<std::mutex> _(lock);

if (counter) {

counter--;

if (counter == 0) {

waiter.notify_all();

}

}

}

bool zeroWait(unsigned int timeout_ms) {

std::unique_lock<std::mutex> _(lock);

return waiter.wait_for(_,std::chrono::milliseconds(timeout_ms), [=]{return counter == 0;});

}

void zeroWait() {

std::unique_lock<std::mutex> _(lock);

waiter.wait(_,[=]{return counter == 0;});

}



unsigned int getCounter() const {

return counter;

}



void setCounter(unsigned int counter) {

std::unique_lock<std::mutex> _(lock);

this->counter = counter;

if (counter == 0) {

waiter.notify_all();

}

}



protected:

std::mutex lock;

std::condition_variable waiter;

unsigned int counter = 0;

};

Ano, používám na to condition_variable, chtěl jsem to vyčlenit z projektu a strčit do nějaké společné knihovny a dát tomu rozumný název. Zatím se to jmenuje MTCounter