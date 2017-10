Hledám konfiguraci samba kompatibilní s TV Panasonic

Ahoj



Mám doma server s gentoo, jedna z věcí co poskytuje je samba share.

Žádný tiskárny, žádná správa uživatelů, jen dva sdílené disky.



Připojuji se k tomu přes openvpn z práce z win10, to funguje.



Rád bych se opět připojil i ze své Panasonic Viera TV.

Televize disky vidí, ale neumí se registrovat.



Dřív to fungovalo a rozbilo se to nějakým updatem ať už na straně serveru, nebo přímo v tv.

Nevim přesně kdy, protože jsem to rok nezkoušel použít.



Na svém kubuntu notebooku mám virtualbox s win10, pro nouzové a testovací použití.

Tam se taky k samba diskům v pohodě připojím, ale na tom samotném kubuntu pomocí dolphina a klikacího procházení sítě disky vidím, ale jako bych zadával špatné heslo.



Myslím si, že to bude společný jmenovatel toho problému s tv.



Máteli tip jak nakonfit sambu aby byla vidět jak z win, tak z tv, budu vděčný.



J.