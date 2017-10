curl --ssl -u user:passwd "imaps://imap.gmail.com/INBOX" -X "FETCH 15 BODY.PEEK[HEADER.FIELDS (DATE FROM TO SUBJECT)]"



ale vrati to pouze * 15 FETCH (BODY[HEADER] {3546}



dotazuji se . na informace z hlavičky emailu č. 15:Požadovanou informaci získám přidáním volby, ale taky tím získám spoustu jiných informací o které nestojím. Jistě, můžu pak použít 'grep' nebo 'awk', ale toby přece mělo být jen pro ladění, ne ? Na to, aby vypsalo jen to co požaduji, přece musí existovat volba - doufám - jen ji nejsem schopen nalézt.Díky za nakopnutí, J.