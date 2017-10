Odpovím na tvoje otázky v pořadí, jak jsi je položil:



1. ne - přijde mi to převážně jako scam

2. sleduju vývoj kurzu BCH, LTC, ETH, ETC na jedné US burze, nově vznikající altcoiny nesleduju, většina z toho jsou shitcoiny, které slouží jen k tomu, aby se pomocí pump and dump napakovali devs a spekulanti

3. na bitcash byl thread, který se tím zabýval i po tom průseru tam ... nějakou dobu jsem to sledoval, ale myslím, že to tam už umřelo definitivně ...