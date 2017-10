Webhosting u Arch Hosting - stojí to za to?

Zdravím,od znamého jsem dostal zajímavý typ na webhosting u společnosti Arch Hosting.Zvažuji zakoupení varianty10 GB prostoru na SSD, 1TB bandwidth, hostování pro až 4 doményneomezené účty pro: MySQL databáze, emaily a FTP účty.U toho startupu je 2 GB prostoru, 500 GB bandwidth a pouze 5 účtů pro MySQL, emaily a FTP.Laká mě to hlavně kvůli té ceně a možnosti SSL certifikátů bez příplatků. Když to srovnám s Wedosem a jejich tarifem NoLimit.Hledal jsem nějaké recenze, ale našel jsem pouze toto:kde jsem se dozvěděl:"the Business package is allowed 1 GB of physical memory and up to 20 running processes at once. MySQL usage is included in this limit. The default PHP memory_limit is configured to 128 MB on all user accounts, regardless of package."Máte s tím někdo zkušenosti? Váš názor na použití Arch Hosting pro emaily?Edit admin: affil odkazy jsou zakázány, nezkoušejte to!