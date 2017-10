Návrh dvou oddělených LAN

Zdravím, potřeboval bych poradit s rozdělením domácí a firemní síť. V současné době je Wifi poskytovatel, router (openwrt) v modu bridge a internet je šířen po kabelech a wifi do koncových zařízení.

Chtěl bych se dostat do situace, že bude jedna síť (kabel a wifi) pro domácí uživatele s přístupem k internetu. Druhá síť, kde bude jeden datový server, nejspíše samba, čtyři počítače, ntb a tiskárna bude bez přístupu k internetu, ale aby bylo možné sdílet data s datovým serverem. Ideální stav by byl, kdyby bylo možné ntb provozovat ve stavu s přístupem do první sítě i/nebo do druhé sítě s možností s přístupem datům i k internetu.

Bude nutné dokoupit nějaký další kus HW, nebo to lze nastavit na routeru Dlink DIR600 s openwrt, popř. povýšit na nějaký microtik, nákup bude zřejmě nutný už kvůli počtu portů. Pro firemní síť je pro mě důležitá bezpečnost. Pokud se bude jednat o složité nastavení, tak to samozřejmě zadám specialistovi.

Děkuji.