Mám VPS, kde jsem si spustuil SQUID jakožto proxy server. Ovšem jestli jsem správně pochopil tak komunikace prohlížeč <-> proxy je v zásadě nešifrovaná, včetně přihlašovacích údajů. Hledal jsem jestli se to dá nějak zabezpečit, ale z toho co jsem našel vůbec nejsem moudrý. Četl jsem i o řešení pomocí SSH tunelu, ale to mi přijde jako "rovnák na vohejbák", navíc to nejde použít všude.