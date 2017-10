UPC IPv6 DS-Lite

Před časem zde byl článek o poněkud nešťatné implementaci IPv6 v síti UPC.

> Dobrý deň, mám od Vás internet a nefunguje mi VPN pripojenie do

> firmy. Ani L2TP ani PPTP. Keď použijem inú internetovú prípojku(mobilné

> pripojenie od Orange-u) pripojenie na VPN-ku funguje. Navrhnite prosím

> riešenie ako by som mohol docieliť toho, aby som sa cez Vašu prípojku

> mohol pripojiť do firemnej VPN-ky. Ďakujem.



Dobrý deň,



Ako prvý provider na Slovensku postupne prechádzame na ip6 adresu. Pri ipv6 adrese sa nezadávajú vpn-ky. Postup ako využivať vzdialený prístup s ip6 nájdete na internete.

