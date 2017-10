read JMENO

echo $JMENO

Ahoj, může mi někdo dát radu ohledně read?Problém je v tom, že po spuštění nevidím co píšu, kurzor se ani nehne ale po odklepnutí klávesy enter se ukáže co jsem napsal. Když vložím do souboru jenom tohle tak to funguje, když to vložím do mého script, tak to nefunguje. Čím to může být? Díky