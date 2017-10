Python (Tkinter) - dynamicky promnělivý objekt/widget

from tkinter import *

root = Tk()



def calc():

var3=(int(var1.get()) * int(var2.get()))

label1.configure(text=var3)



var1=IntVar()

var2=IntVar()

scale1=Scale(root, variable=var1)

entry1=Entry(root, textvariable=var2)

scale1.pack()

entry1.pack()



button1=Button(root, text="confirm", command=calc)

button1.pack()

label1=Label(root)

label1.pack()



root.mainloop()

Ahoj,chtěl bych požádat o pomoc s jedním řešením. Potřeboval bych aby se mi objekt dynamicky aktualizoval. Nejlépe to asi vysvětlím na příkladu: dejme tomu, že mám dva vstupní (zadávací) objekty. Posuvný měřítko (scale) a klasické vstupní pole (entry). Obě hodnoty se aritmeticky a výsledek se zobrazí v labelu... nebo se na základě těchto hodnot změní barva nějakého widgetu. Důležité je, že se to musí stát okamžitě, hned potom co co například ustálím posuvné tlačítko (scale). Bohužel já musím přidat potvrzovací tlačítko. Dynamicky se mi to rozchodit nepodařilo.