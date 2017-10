Zálohování stanic - jak řešíte?

Zdarec, mám průzkumný dotaz - jak zálohujete 5, 10 nebo třeba nad 30 microsoftích stanic?

Mám tu i netvárné uživatele, co mají na ploše 150GB a připadá jim to v poho.



Můžu doporučit, jak to dělám já. Stanice mají zásadně plochu a roaming profile přes redireceted folders nasměrované na DFS a na server. Storage na serveru je deduplikovaná (NTFS), šetří to přes 30 % místa.Zálohuji pak jedině server pomocí Veeam Backup. Ve Veeam je dobré nastavit dedupe friendly kompresi a zarovnání bloků. Pak se dá i záloha posílat na deduplikované úložiště, a tam je deduplikační míra ještě daleko větší. Toto nastavení umožňuje mít poměrně hodně snapshotů zpětně.Data na stanici nemají co dělat, to děsně prodražuje správu. Stanice, když se náhodou něco stane, tak jde bez milosti do boot options, a přes PXE se natáhne po síti instalace a za pár (desítek) minut je komp znovu připravený (nějaké ovladače řeším ručně, nemám tolik stanic, aby se vyplatilo je integrovat do deploymentu).