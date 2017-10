Najlepsie spuntove sluchatka do 40€ / 1000 czk

Ahoj, priatelka bude mat narodky, a kedze je manik do hudby vsetkych zanrov, chcel by som jej zaobstarat nejake lepsie sluchatka. Viete mi nieco dobre poradit, s cim mate osobnu skusenost v danej cenovej relacii? Ja som vyskusal Sennheiser CX 300, Creative EP-630 a Sony MDR-XB50. Najlepsie sa mi zdali tie od Sony, no boli trocha robusnejsie, a neviem ci by priatelke vyhovovali. Sennheisery a Creativky mali podobny design, no zvukom prevysovali asi Creative, lenze bohuzial boli strasne kazove, no kvoli zvuku som si ich kupil 3x po sebe, ale chcem priatelku od tych stresov usetrit. Sennheisery nesklamali, no ani nenadchli. Vdaka za tipy.