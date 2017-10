Ahoj, dá se nějak ošetřit aby bylo možné se připojit z lokální sítě na oVPN běžící na stejném routeru, na kterím jsem já?



Co to dělá za problém? Jako nejpravděpodobnější považuju, že se snažíte připojit na veřejnou IP adresu z loklání IP.Pak je potřeba udělat na routeru SNAT takového připojení, protože jinak se snaží OVPN odesílat odpověď na volání na nakonfigurovaný interface - tedy do internetu, zatímco Vy jste v LAN.Ale je to jen tip, čím by to mohlo být, a na čem se nejčastěji v takovéhle situaci lidi zaseknou.