Roundcube a dovecot

â—Ź dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled)

Active: active (running) since Tue 2017-10-24 15:37:06 CEST; 13min ago

Main PID: 19198 (dovecot)

CGroup: /system.slice/dovecot.service

├─19198 /usr/sbin/dovecot -F

├─19199 dovecot/anvil

├─19200 dovecot/log

├─19202 dovecot/config

├─19277 dovecot/auth

└─19295 dovecot/imap-login



Oct 24 15:37:06 Timeproductio dovecot[19198]: master: Dovecot v2.2.13 starting up for imap, pop3 (core dumps disabled)

Oct 24 15:37:06 Timeproductio dovecot[19200]: config: Warning: NOTE: You can get a new clean config file with: doveconf -n > dovecot-new.conf

Oct 24 15:37:06 Timeproductio dovecot[19200]: config: Warning: Obsolete setting in /etc/dovecot/dovecot.conf:13: imap_client_workarounds=outlook-idle is no longer necessary

Oct 24 15:37:06 Timeproductio dovecot[19200]: config: Warning: Obsolete setting in /etc/dovecot/dovecot.conf:25: add auth_ prefix to all settings inside auth {} and remove the auth {} section completely

Oct 24 15:37:06 Timeproductio dovecot[19200]: config: Warning: Obsolete setting in /etc/dovecot/dovecot.conf:27: passdb sql {} has been replaced by passdb { driver=sql }

Oct 24 15:37:06 Timeproductio dovecot[19200]: config: Warning: Obsolete setting in /etc/dovecot/dovecot.conf:32: userdb sql {} has been replaced by userdb { driver=sql }

Oct 24 15:37:06 Timeproductio dovecot[19200]: config: Warning: Obsolete setting in /etc/dovecot/dovecot.conf:37: auth_user has been replaced by service auth { user }

Oct 24 15:47:22 Timeproductio dovecot[19200]: auth: Error: net_connect_unix(auth-worker) in directory /run/dovecot failed: Permission denied (euid=1002(dovecot-auth) egid=1003(dovecot-auth) missing +r perm: /run/dovecot/auth-worker, dir owned by 0:0 mode=0755)

Oct 24 15:49:52 Timeproductio dovecot[19200]: auth: Error: digest-md5(it@timeproduction.cz,::1,<9bazLUtc1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB>): Request 19276.1 timed out after 150 secs, state=1

Oct 24 15:50:22 Timeproductio dovecot[19200]: imap-login: Disconnected: Inactivity during authentication (disconnected while authenticating, waited 180 secs): user=<>, method=DIGEST-MD5, rip=::1, lip=::1, secured, session=<9bazLUtc1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB>

protocols = imap pop3



ssl = no

disable_plaintext_auth = no



mail_location = maildir:/var/mail/%d/%n

first_valid_uid = 111

last_valid_uid = 111

first_valid_gid = 111

last_valid_gid = 111



protocol imap {

imap_client_workarounds = outlook-idle

}



protocol pop3 {

pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv

pop3_client_workarounds = outlook-no-nuls oe-ns-eoh

}



auth default {

mechanisms = plain login cram-md5 digest-md5 ntlm

passdb sql {

driver=sql

args = /etc/dovecot/mysql.conf

}



userdb sql {

driver = sql

args = /etc/dovecot/mysql.conf

}



user = dovecot-auth



socket listen {

client {

path = /var/spool/postfix/private/auth

mode = 0660

user = postfix

group = postfix

}

}

}



Ahoj!Řeším takový problém s emailovým serverem na Debianu 8 přes postfix, dovecot, mysql. Takže jedu virtuální uživatele.. Příjem emailů funguje, ale přečíst si je můžu pouze z "termixu". Proto řeším uživatelské rozhraní přes roundcube.Co se týká instalace roundcube přes webové rozhraní, tak mám vše OK (kromě Checking available databases, tam mám jen tu MySQL: OK), jinak u všech ostatních bodů je zelené OKa... když se dostanu do test configu, takfunguje v pořádku, mail přijde. Problém přichází při. Nechce se mi to přihlásit. Zde přikládám log z dovecot:nastavení dovecot.conf:111 je id uživatele postfix (zjištěno příkazem)..Nenapadá někoho, kde by mohla být chyba a jak ji fixnout? Už jsem fakt bezradný.. :/ Děkuju moc za každou pomoc