Blokace reklamy

Nevím kam to napsat, tak to píšu sem, bývá tu docela velká koncentrace technicky znalých lidí, někteří se třeba i zabývají reklamou, někteří třeba jejim blokováním, .... .Od tohoto okamžiku začínám tvrdě blokovat všechny zdroje reklam, které třeba jen jednou zobrazí reklamu která:1. Snaží se mě vytrhnout z koncentrace nebo vyvolat epileptický záchvat.2. Obsahuji jakoukoliv animaci, blokání, prudkou změnu barev nebo jasu, ... .3. Pouštěji videa hned po načtení stránky, nevíte někdo jak zablokovat tu hovadinu v pravo nahoře na této stránce https://zpravy.idnes.cz/archiv.aspx ? a to alespoň tak aby se nespouštěla hned po načtení ?4. Nesmyslně zatěžuji CPU.5. Zakrýjí užitečný obsah stránky pro který jsem na tuto původně lez.Normální nerušivou reklamu nechám, bohužel zdroj který to jednou poruší, už nebude mít možnost na sebe nějak neupozornit, tak že nemám jak si připomenout že bych se ho mohl pokusit odblokovat.Pokud chcete aby se i vaše reklama zobrazovala na mém monitoru chovejte se soudně a nepodléhejte klamu svých uměleckých schopností.