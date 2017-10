Instalaca Tomcat-u na Ubuntu 16.04

Ahoj, potrebujem nainstalovat tomcat na svoj notas, a nasledne ho nakonfigurovat v IntelliJ Idea. Siel som podla navodu na instalaciu tomcatu 8.5 na https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-apache-tomcat-8-on-ubuntu-16-04 No ked som v Idei siel pridat Run Enviroment, a nalinkoval si tomcat do /opt/tomcat kde bol rozbaleny a nastaveny, tak mi to hlasilo ake nieco:Tiez ked som v prehliadaci suborov sa siel mrknu do tej zlozky tomcatu, tak ma to nepustilo kvoli pravam. Teraz uz som snad tomcat odinstaloval a hladam sposob ako ho nainstalovat s tym, ze to pojde aj v Idei. Napadlo ma ci nebol na vine ten explicitne vytvoreny user a group "tomcat", pretoze so msiel podla navodu. Popripade nejake rady ako na to? Vdaka.