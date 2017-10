Potřebovala bych vyměnit staré PC za něco novějšího, primární účel programování weů v PHP, používám PHPstorm. Moje představ je pokud by to bylo možné použít i virtual box pro dev jednotlivých webu.Něco jsem si uplácala tady https://www.alfa.cz/index.php?eid=136140 , cena asi do 15 Kč.Prosím o vaše názory na použitelnost této sestavy pro muj záměr