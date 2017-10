Ahoj,Miroslav Šilhavý chválil BSD, ale není to jen on, jsou i další lidé, kteří si BSD systémy chválí.Já mám o BSD systémech rámcový přehled, resp. měl jsem někdy v roce 2010 a je to zase 7 let.Všichni víme, že projekty jsou trendy a za dva roky po nich neštěkne ani pes.Taky se za těch 7 let určitě ledasco změnilo.Jaký BSD systém byste doporučili, dobré by bylo, aby měl možnost virtualizace (aby pod ním šlo pouštět virtuální mašiny) - to je určitě nové, před sedmi lety to moc nešlo.Taky by se hodilo, aby nebyl příliš obskurní, aby se vůbec dalo sehnat VPSko, kde ho vůbec můžeš provozovat (samozřejmě že ne pro virtualizaci).FreeBSD/OpenBSD?