interakce multi-stream wifi karet.

Zdravím, mám dotaz, co se stane, 2 wifi karty, které mají odlišný počet antén a tedy i počet prostorových MIMO datových proudů, první je například 2x2, druhá 3x3.





1. obecně : když spolu komunikují, ví kolik streamů daná cílová karta (protože komunikace je vždy od někoho k někomu, pokud to není broadcast) umí a přizpůsobí se tomu a nebo prostá "pálí nejvíc streamů, kolik umí"?



2 při odesílání z 2x2 do 3x3 : Je k něčemu dobré, že přijímací strana má 3x3, když odesílající méně? Má z toho přijímač 3x3 nějaký prospěch?

3 při odesílání z 3x3 do 2x2 Odesílá karta 2 nebo 3 streamy? Případně, je k něčemu dobré, že se odesílají 3 streamy?



4 Záleží to na prostředí? (openspace vs ulice/interiér)



PS: princip MIMO je takový, že se dané streamy překrývají a ne že jsou nezávislé (ostatně, jak by anténa č.1 na příjímači věděla, že jí patří signál z vysílače č.1 odesilatele). Vzniká tam lineární kombinace a Musí se to pak nějak demodulovat.



