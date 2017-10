Ahojte, pracujem v Brne ako vyvojar, po 3 rocnej pauze od skoly, by som si rad dokoncil druhy stupen studia, no nechcem studovat na ukor prace. Spominany obor na Strojnickej fakulte VUT ponuka moznost kombinovaneho studia, tak nad nim uvazujem. Studovali ste ho niekto? Zaujimali by ma nejake nazory ako ste s tymto oborom boli spokojny, ako velmi vam profesori vychadzali v ustrety, narocnost studia, atd. co by podla vas bolo fajn vypichnut. Bc. som na VUT nestudoval, takze bolo by fajn pocut aj nejake postrehy k skole ako takej, co by som mal vediet. Vdaka.