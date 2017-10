Mám problém na windows 8, nede mi tam pomocí netsh zapnout hostednetwork. Včera to šlo a běželo. Nyní mi to hlásí pokaždé (netsh wlan start hos):netsh wlan>start hos

The hosted network couldn't be started.

Skupina nebo prostředek nejsou ve správném stavu, aby mohly uskutečnit požadovan

ou operaci.

Zkoušel jsem: set mode=disallow následně mode=allow ; také stop hostedn ; následně start hoste; také jsem vypnul wifi šoupátkem v metro pruhu Sítě, také zapnout+povolit wifi kartu na všech místech (on je mezi tím rozdíl):

1. vypnout šoupátkem v metru

2. Zakázat v ncpa.cpl

3. Deaktivovat ve správci zařízení



Z jakého důvodu to nejde zapnout?