Kopírování souboru a jeho pojmenování podle souboru v jiném adresáři

Zdravim, v bash potrebuji udelat davku ktera vezme soubor, zkopiruje jej do adresare a hlavne pojmenuje tak, jak jsou pojmenovane soubory v jinem adresari. Takze vysledkem bude adresar kde bude treba 100x kopie stejneho souboru ktera se bude jmenovat treba: uzivatel1.dat, uzivatel2.dat atd. Koncovka souboru je vzdy stejna (.dat).



Format souboru podle kterych to chci pojmenovavat je pepa%2enovak.dat (jde o konfigurace skupin pro prosody server). Premyslel jsem jak to udelat a asi nejlepsi mi prislo udelat export obsahu adresare do txt, nasledne spustit kopirovani a pojmenovavat to z toho txt a nakonec textak smazat ale bohuzel jsem to nedokazal dat dohromady do funkcniho celku.



Zacal jsem vypisem adresare, easy, "ls>temp" ale udelat kopii poctu souboru podle poctu radku a nasledne prejmenovani jsem nedal dohromady :-( Poradi nekdo ? Diky.