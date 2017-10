Ahoj,

všiml jsem si, že jeden z klientů neustale vytvaří spojení na cílový port 465 a 587 na různé IP

během minuty takových spojení má třeba i 10, je normální aby Outlook takovéto spojení samovolně vytvářel?



díky



Není, pokud Outlook neposílá hromadu e-mailů. Do něj to může padat přes MAPI. Asi by to ve mě vyvolalo touho daný komp zkontrolovat.