Časté zápisy na Raspberry/Orange Pi (SSD/eMMC)

Sehnat stare male SSD a pripojit ho pres USB. SD pak nechat jen read-only na bootovani.

Sehnat desku s eMMC.

Pouzivam Orange Pi Zero http://www.orangepi.org/orangepizero/ Bezi mi na nem MySQL a par dalsich veci, ktere dost casto zapisuji. Vykonostne naprosto v pohode.SD karte moc velkou zivotnost nedavam, pred par lety jsem podobnym zpusob za necely pul rok uzapisoval CF kartu.Z velke casti se to da resit pres ext4 commit interval. Sice mam "UPS" z jedne 18650 baterie, ale i tak to neni dokonale reseni. SD karty proste odchazeji.Napadaji me dve reseni:Mechanicky disk nechci.Staci mi cca 8-32GB.Idealne bych rad malou spotrebu. Aktualne jen s SD kartou jsem lehce pres 1W (mereno cinskym usb merakem).Rychlost zapisu a cteni moc neresim, takze USB2 by v pohode stacilo.Jake mate zkusenosti s eMMC? Jak moc vydrzi v porovnani s beznym levnym SATA SSD diskem?Je mi jasne, ze eMMC bude mnohem rychlejsi, nez SD karta. Nevim ale, jak to je s poctem zapisu.Napr. Orange Pi PC Plus s 8GB eMMC.Podle tohoto clanku je eMMC trosku lepsi SD karta.Na abclinuxu mi nekdo radil "industrialni microSD s MLC NAND":Nikde jsem ale nenasel info o poctu zapisu. Neni prumyslova verze pouze odolnejsi co se tyka pracovni teploty a mechanickych vlastnosti (ze ji tak snadno nerozlamu)?