Potřebný člověkočas na testování v závislosti na komplexnosti software

Na jednání přečíst vyjádření programátora "je to v pohodě" nebo "neručíme za to" třetí možnost je "no možná"

"je to v pohodě" nebo "neručíme za to" třetí možnost je "no možná" Ukázat chybu , může být i relativně banální a říct "vidíte, jsou to kokoti, prý je to v pohodě a je tam hromada chyb" nebo "vidíte, oni vědí, co říkají" poslední jejich vyhýbavá odpověď "řekli možná je to v pohodě, ale jak vidíte, jsou v tom chyby a oni sami netuší, jaké"

, může být i relativně banální a říct "vidíte, jsou to kokoti, prý je to v pohodě a je tam hromada chyb" nebo "vidíte, oni vědí, co říkají" poslední jejich vyhýbavá odpověď "řekli možná je to v pohodě, ale jak vidíte, jsou v tom chyby a oni sami netuší, jaké" Uvážit řešení

pojmenovat stav jejich slovy

ukázat svůj pádný argument (člověk si tím posílí pozici)

navrhnout řešení

Čas člověka, který zhodnotí přístupnost, pokud je tam UI, jestli je potřeba udělat změny

Čas vedoucího programátorů / 2 (většinou kompetentní lidé a nechávají si rezervu)

Čas programátorů na uklizení kódu, aby to mělo vůbec smysl testovat *3 (když jsou to debílci *4)

Čas testerů jako 1/2 času programátorů, pokud chceš i specifikaci, pak stejně jako programátoři

Čas grammar nazi, většina lidí v IT jsou pologramotná hovada, někteří ani nepoužívají háčky a čárky

Tvůj čas s vedením projektu 12+ (Σ jejich času/5)

Argumenty:Platí tu obvyklé:Kdo nechce hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby.To je věta, kterou lze zopakovat přímo na jednání.Pro jednání potřebuješ tři věci: vyjádření tvůrců, ARGUMENTY (CHYBA) a plánPlán může být "sereme na to" nebo "hele, dáme to programátorům na dopečení, zatím je to jako motokára z garáže, na které jezdí u nás z kopečka, s tím přeci NEMŮŽEME JÍT MEZI LIDI...... dramatická pauza ...... programátoři si po sobě neumí zkontrolovat kód, proto ho musíme otestovat profesionálně!"To by byl můj postup.Otázka částky je následující:Programátoři jsou kašpaři, flákači a obecně banda zaostalých autistických hovad.Stačí se podívat na Windows, jak je rozmrdanej nebo Linux, jak už se 20let potácí okolo 4% a desktop nikdo nedokázal dotáhnout dokupy. Bez rázného vedení, bez terorizování, bez toho, aniž by programátory někdo tejral a nutil je tvrdě makat, vymýšlí hovadiny, sekají chyby a píšou sračky.Proto počet hodin, kteří ti programátoři řeknou, že potřebují, aby kód učesali, musíš vynásobit třemi.Oni budou brouzdat po netu, pít kafe, žvanit spolu, to je čas, který musíš zohlednit.Navíc, když se v tom budou jebat, začnou něco přepisovat, proto ne dvěmi, ale třemi.Jak se v tom ta hovada budou vrtat, třeba v budoucnu kvůli nějakým úpravám, když ho budou měnit, půjde testování do totální řitě! Prostě to zeserou a rozmrdají!Aby mělo smysl kód testovat, musí být dobrý a být provedené základní unit testy atd.Pak má smysl ten kód nechat otestovat testery proti dobrému scénáři.Tj. vzorec je:Pro jistotu, můžeš přidat ještě Bulharskou konstantu (výsledek vynásobíš 1.6 pro tyto projekty).Díky mému efektivnímu vedení se povedlo vykázat hodinovou úsporu bla bla blaaaaa.Argumenty:Proč to musí vidět specialista na UI a přístuponost?No aby to ty lidi vůbec mohli používat!Když se to bude celé později předělávat, tak zahodíme práci testerů!Proč to musí vidět manažer programátorů?Hele, je to nejchytřejší člověk a víte, jaký jsou ti naši kluci někdy kuliši (kuliši = eufemismus pro parta debilů).Proč se v tom mají ti programátoři vrtat?No protože to chceme pořádně otestovat a dát tomu formu, pokud by to později rozvrtávali jako blbí, testování půjde do řidi, znáte je, jsou to hrozný kuliši! ( hrozný kuliši eufemismus pro = zasraná banda retardovanejch a polokompetentních debilů)Proč to má vidět tester?Protože ti naši kuliši si to po sobě nemohou otestovat, programátor si po sobě neumí opravit kód! Navíc, tester to uvidí víc očima zákazníka, případně jejich správce, chceme přici dodat sofware v nějaké dobré kvalitě ne?A proč to máš řešit ty?A kdo jiný je na to kompetentnější a má čas???