Ahoj,potřebuju poslat nějaká data z webové stránky přes email. Vypadá to, že pro mě bude nejjednodušší použít nějaké email api přes http get nebo post. Chci, aby to bylo jednoduché, žádné velké knihovny. Bude to použito pro IOT zařízení, cca 1-2 emaily denně. Nechci vlastní nebo pronajatý server, funkce emailu bude dostačovat. Hledám prozatím nějakou free službu. Máte s tím nějaké zkušenosti? Jaké doporučíte? Něco jsem našel, ale mají moc robusní API.Tohle se mi líbí, ale je to přes prostředníka.Díky