Jak se vzdělávat jako vývojář?

Cus borci,

neco bych mel na vas. Pracuji jako vyvojar v jedny nemenovany firme a mam pocit, ze tam delam takovou podrz tasku. Vyvijim, nekdy me soupnou na manualni testing (a to jsem vyvojar se 4 letou praxi!). Pres ten rok, co jsem tam, tak myslim, ze moc jsem se neposunul, co se tyce vedomosti/technologii. To, co za sracky nekdy delam, to jako fakt se chytam za hlavu, nekdy mi to pripomina, jako kdybych byl ve skole, kde jsme delali projekty. Zacinam mi pocit, ze zacinam ztracet. Proto tohle tema. Jak se udrzet v kondici a nabirat nove vedomosti, kdyz v praci to nejde, tam to jde prave naopak.