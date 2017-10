Mám prosbu.Představte si, že používáte emailový účet např. abc@atlas.cz . Teď si chcete vytvořit i záložní účet např. xyz@seznam.cz , kde budou kopie všech emailů v příslušných složkách. Jak docílit toho, aby se obsah obou účtů udržoval stejný ?Cokoliv přijde či odejde z abc@atlas.cz se objeví (nemusí okamžitě) na xyz@seznam.cz . Rovněž aby byla provedena synchronizace nových složek a emailů v nich (složky vznikají manuálně, třídění emailů do složek se děje rovněž manuálně).Napadá vás způsob jak by to šlo realizovat ?Děkuji.