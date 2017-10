Ahojte, nema niekto skusenosti s externymi mikrofonmi pripojenymi k telefonu cez 3.5 jack? Chcel by som to na nahravanie hlasitejsich akcii kde ten zvuk pri nativnom mikrofone je vo videu otrasny. Idealne ak by bola moznost ten mikrofon vyuzit aj pre notebook, ale nie je to podmienka.