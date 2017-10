Malý domací server

asi cakas , ze ti niekto ponukne/ ukaze nejaky "zazrak" ale veci sa maju tak.ty sam asi najlepsie vies co od toho chces.evidentne ked si pokukoval po Rpi , tak asi nechces aby to zralo 200 W a tak isto asi nebralo vela miesta.Co sa tyka samotneho RPI , ako server mozno ,ale podla mna je to polovicate riesenie, nemozno pridat SATA disk (jedine cez adapter USB ) ale to zase je vykonove slabe miesto, takze RPI asi nie.z mojho pohladu je asi najlepsie riesenie ten HP micro server, ked nemas ziadne komponenty ktore by si vedel "zrecyklovat" v pripade kebyze si robis doma skladacku. kupis mobo osadenu nejakym procakom (robia aj take co do 20 W ) a zbytok doplnis z toho co sa ti vala po suplikoch , pripadne nieco dokupis. , robit skladacku z novych komponentov moze byt ok , ale pochybujem ze trmfnes cenu toho microserveru.podla mna pobrowsuj si alzu , czc a urcite na nieco narazis co sa ti bude pozdavat, kedze mas 3 moznosti.1. novy komplet stroj,2. postavit z komponentov3. repas niecoho stareho (otazna spotreba/vykon )4. nieco na style Intel Atom compute stick (ale tam zalezi aky vykon potrebujes a kolko dalsich periferii chces obsluhovat, kedze primarny ucel toho je multimedialny prehravac pre TV ci ako to nazvat ) https://www.alza.cz/search.htm?exps=intel+compute+stick alebo Intel NUC5. zazracna mala dosticka v style Rpi , ked nevies kedy narazis na limity a bude ti to k hovnu a je to asi irelevatne kedze chces eventualne rozbehat windows co je viazany na x86.