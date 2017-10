Význam ISO při focení do RAW

zajímá mě jedna věc při fotografování do RAWu: odlišuje se se nějak výstupní raw soubor podle toho jaké nastavím ISO? Tím myslím, zda se zapíší stejná data ze snímače a ISO je jen v roli jakési metainformace říkající, jak bude scéna světlá (v podstatě jen vynásobení hodnot při vynechání gama křivky.) a nebo zapsaná data budou uplně jiná? Je to stejné u všech fotoaparátů? Měnilo se to nějak v historii?