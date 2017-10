Ahoj, po aktualizaci přehrávače potplayer64 (nová verze 9 sep2017 1.7.3795, stará verze z roku 2016 1.6.něco) se z nepochopitelného důvodu stalo, některé prvky rozhraní jsou rozmazané, skoro jako kdyby to zprasil OS, mám Windows 8 (a nastavený tak, že naštěstí ostatní programy i všechny dialogy OS se vykreslují v pořádku - ostře a nerozmazaně - na rozdíl od Windows 10)



Zkoušel jsem více skinů programu. Vypadá to, že pouze ikony tlačítek jsou rozmazané a také jsem zjistil, že jeden druh grafických titulků je taky rozmazaný, zbytek OK (písma, normální titulky, OSD info, dialogy)

Nevíte, jako to opravit?