CZ/SK, EU a patent

Zdravim,Hned na zaciatok uvadzam, ze som dane procesy hladal ako to slo a ked som aj volal na cisla, ktore by mi mali vediet pomoct - nevedeli a preto som tu.Predpokladam ze mi budete vediet pomoct :-)Ok o co ide:(nebojte sa, neskor uvediem podobny priklad)Mam pomerne konkretnu myslienku, ide o teoreticke riesenie isteho problemu, ktore sa da lahko riesit a prezentovat. Nejde o program a ani o algoritmus - skor o 'ideu'?Ok povedzme si radsej priklad:Predstavme si ze dnes ako tu sedime neexistuje idea Emailu. Mame proste internet ale nemame email. Proste si to predstavte.A pridem a poviem:"Mam napad, co keby sme vyrobili sluzbu, ktora bude hostovana niekde na servri, bude vediet prijat email, a ked sa niekto prihlasi, tak si bude moct danu spravu precitat."Samozrejme ze by som to vedel aj nakodit a odprezenrovat.Moja otazka je - nemal by som zaujem (a to asi ani neni mozne) patentovat si moj 'prototyp' napisany napriklad v JAVE, lebo to mi je nanic - chcel by som ochranit ideu.Da sa to vobec?Ok a kedze teraz vyzeram ako totalny curak uvediem este preco to robim. Je to proste haluz, mozno prestiz? Mam dost penazi na to aby som si pokryl naklady s patentovanim (snad) skor ma zaujima ci sa to vobec da.A co chcem dosiahnut? Predstava by bola ze jedneho dna zverejnim repo na gihube, ukazem working prototype, mozno nejake video a paper k tomu a poviem - tu to je, takto to funguje, uzivajte si to, pouzivajte to, sirte to - ale len ak na tom nebudete ziskovi. Ak planujete na tom postavit enterprise - tak sa mi ozvite.K tomu prikladu s Emailom:Pochopte, netuzim mat jediny na svete Emailovu sluzbuani si nemyslim ze je to mozne, su vecsi, lepsi, rychlejsi hraci - a ti nech ju postavia, ale holt nech si na mna spomenu. Chapete ako to myslim, a je to vobec mozne?Note:A teoreticky ano - stacilo by na githube prilozit spravnu licenciu (mozno?) ale podla mna je to tak 'mila' a 'originalna' myslienka ze by som to mal rad opeciatkovane od nejakeho uradu. Aj keby mi to malo byt nanic... Ja s nikym sa neplanujem sudit, len by som mal rad zachytene, ze s tymto som prisiel ja.Hmm?Dava to co pisem zmysel?Diki~A