Zdravím, rád bych rozšířil své znalosti o programování v asp.net, rád bych se ale zeptal, zda mi může někdo doporučit nějaké kvalitní zdroje, z kterých lze čerpat a to jak v češtině tak v angličtině - ať už se jedná o knížky, videokurzy či cokoliv jinéhoCo jsem tak hledal, tak je to všechno takové roztříštěné a člověk těžko v té záplavě nachází kvalitní zdroj, podle kterého by se dalo učit. předem děkuji za odpověď.