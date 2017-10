UFW pravidlo - zakaz komunikacie von (block outgoing traffic)

[ 3] X.Y.Z.0/24 DENY OUT Anywhere (out)



$ ping X.Y.Z.W

PING X.Y.Z.W (X.Y.Z.W) 56(84) bytes of data.

ping: sendmsg: Operation not permitted

^C

--- X.Y.Z.W ping statistics ---

1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms



Ahoj,prosim o radu.Mam na serveri (ubuntu) v hostingu nastavene nasledujuce pravidlo v UFW:avsak hosting ma z casu na cas upozornuje na to, ze z mojho servera bola zistena aktivita na IP adresu X.Y.Z.W a port 80ja zijem v tom, ze to nie je mozne, pretoze to pravidlo (podla mna) funguje, vid napr:otazka znie:mam to nastavene blbo? ak ano, ako to ma byt spravne?ciel je zakazat akukolvek komunikaciu z mojho servera na celu mnozinu IP adries X.Y.Z.0 - X.Y.Z.255dakujem