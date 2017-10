levný/repas notebook s vyšším rozlišením

Zdravím,



chystám se koupit repasovaný Lenovo ThinkPad T430 s displejem 1600x900 kolem 6000 Kč. Zatím jsem ho nekoupil, protože mě odrazuje ten displej. Prý má velmi špatný jas, úhly, barvy,... Osobně bych snesl víc než 1600x900, klidně 1920x1080 (nebo líp x1200).



Na transplantaci FHD IPS displeje do T430 si netroufám. T530 s FHD má prý docela dobrý obraz, ale těžko se shání a 10000 Kč (takže +4000 Kč) se mi za o kousek větší displej nechce dávat. Už je to potom i docela těžké.



Teď mám 1280x800 a to mi na práci bez neustálého alt-tabování rozhodně nestačí.



Poslední dva dny jsem chodil po obchodech a když jsem tam byl, díval jsem se na monitory a notebooky. Vyzkoušel jsem si, že by mi vyhovovalo 1920 pixelů na 13-14" displeji.Bez škálování, malá písmenka vidím dobře. Dokonce bych snesl 1920 na 12" (to je asi 180 dpi? docela dost), ale to se dává hlavně do těch tabletů s klávesnicí... něco jako Acer Switch 3 by se mi možná líbilo místo tabletu na čtení. Prý tam někdy jde dostat i Linux. Ale to jsem odbočil.



Tak se chci zeptat: můžete doporučit nějaký jiný notebook (levný / repas) s aspoň 1600x900, ideálně kolem 6000 Kč nebo míň, výjimečně do 10000 Kč?



Zahlédl jsem inzerát na ThinkPad T500 nebo W500 s 15" 1920x1200 za asi 5000 Kč. To bych bral, ale bojím se staré GPU AMD FirePro nebo Nvidia. Kdysi jsem měl Dell D830 s tímto rozlišením a bylo to fajn, ale tyto modely se mi zdá vymizely. Přiznám se, že nic jiného než ThinkPad a Latitude/Precision neznám. V Sony, Fujitsu Siemens, HP ... se vůbec nevyznám. Tak jestli o něčem víte...