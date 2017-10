Poptávka - díly pro Atari Falcon 030

Dobrý den,rád bych z nostalgie trochu zreinkarnoval svého Atari Falcona 030 a chtěl bych ho uvést tak nějak do původního stavu.Kdysi jsem ho z praktických důvodů (levné 3,5" disky, SCSI, CD ROM, externí klávesnice) přestavěl do big toweru, ale dnes ta bedna zabírá zbytečně místo a náhrad za tehdy předražené 2,5" HDD či dnes defakto mrtvé CD je spousta.Věřím, že tu bude dost lidí co také přestavovali do bigtoweru ať už ze stejných důvodů jako já, nebo kvůli nějrůznějšímhw akcelerátorům.Poptávám tedy původní interní šedou Falcon klávesnici (nejlépe UK verzi), původní plastovou bednu, zdroj, veškeré plechy a co běžně po přestavbě zbylo (různé distanční sloupky, šroubky a kablíky). Tedy vše krom základní desky, floppy a hdd. Nemáte někdo něco z toho ještě doma?kontakt: landys.cz@gmail.com