Použití PC speakeru ve Windows

Nějaký driver jsem používal na W3.11, ale jestli by to fungovalo na W7 netuším :-D



To asi myslite driver, ktery pres PC speaker dokazal prehrat wavy o urcitych vzorkovacich frekvencich. To bylo hezke v dobe, kdy zvukovky byly vzacne, tady se ale jedna o opacny problem. A soucasti toho problemu muze byt i to, ze dnes rada PC uz nema potrebny HW, tedy jakysi programovatelny obvod, na kterem speaker visel. Dost mozna, ze i v PC dnes clovek muze mit speaker, ten pri bootu piskne, ale tim to konci, protoze programovatelny obvod tam neni a to pisknuti umi udelat akorat BIOS pres nejaky neprogramovatelny zdroj signalu a z Widli neni jak se k tomu dostat.