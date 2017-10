Ke špagetovému kódu vede používání else (ve smyslu řídící struktury) a víc než 4 úrovně zanoření zdrojového kódu. V tom si zmíněné jazyky nemají co vyčítat, záleží spíš na autorovi kódu.



Strukturované else je zcela postradatelnou komponentou - některé jazyky ji vůbec nemají a nechybí jim.



Prave naopak. Viz jazyky, kde je if then else vyraz.If bez else ma tendenci vest k tomu, ze kod pouziva sideeffecty.