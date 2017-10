Proc si lidi mysli, ze gendrova/pletova diverzita vede k lepsim vysledkum?

Kdyz jsem cetl, jak vyhodili "sexistu" z Googlu za "anti-deversity" memo, tak jsem si rikal, ze ten dokument bude asi nejaky radikalni a plny nepodlozenych tvrzeni. Kdyz jsem si to precetl ( http://www.wnd.com/2017/08/googles-ideological-echo-chamber/ ), tak to pusobilo dobre ozdrojovane a rozhodne ne sexisticky nebo anti-diversity jak se ho snazili ostitkovat (ve skutecnosti tam ma doslovne, ze je pro diverzitu). Dokonce se k tomu dokumentu vyjadrilo i nekolik vedcu (psychologu) s tim, ze to ma dost slusnou uroven (prece jen je to od "nevedce" z jineho oboru, tak by dost lidi mohlo argumentovat, ze pise o necem, o cem nema paru).Po pravde nevim, proc by melo firmam prochazet, ze kurzy pro zamestnance nabizeji jen nekterym lidem - ciste podle jejich barvy pleti, pohlavi atp. Vzdyt to je snad ukazkova diskriminace, ne? Podobne kdyz vedeni tlaci na sefy oddeleni, aby zvysovali diverzitu. A protoze kdyby uroven uchazecu z rad mensin byla srovnatelna s bilimi muzi, tak by ta diverzita uz existovala, tak se musi sefove snizit k nabirani horsich lidi z rad mensin, aby uspokojili vedeni. Nechapu, ze nevidi, ze jim delaji akorat medvedi sluzbu. Kdyz naberou nove zeny programatorky, ktere jsou objektvine horsi (bylo potreba snizit latku, aby se splnily kvoty), tak akorat ty horsi zeny programatorky posili nazor ostatnich, ze zenska jako programator stoji za houby. Pak akorat ty pravé namakane programatorky, srovnatelne s muzskymi protejsky, budou nepravem hazene do stejneho pytle, jako ty nabrane z duvodu "pozitivni" diskriminace. Jako chapu, proc to ty firmy delaji - PR, ale ma to sve mouchy. Napr. jsem zahledl, ze se zeny z googlu chystaji s nimi soudit, protoze berou mene, nez borci - asi google zapomnel prestat odmenovat podle zasluh. Tresnicka na dortu bylo necekane ukonceni a zameteni pod koberecek programatorske firemni souteze Google Code Jam poradane mnoho let, kde se do finale dostala pouze JEDNA zena za celou historii. No, nejak jim to nesedelo do kramu, ze zeny jsou stejne dobre v IT jak muzi, tak se rozhodli to potaji zariznout. (Navic to nemuselo ani nic vypovidat o skillu zen, akorat o tom, ze zeny nejsou tak soutezive a kdyz uz je tak maly pool zen, tak sance, ze zena programator je zatracene dobra a zaroven se prihlasi mohly byt dost male.)Ted jsem si vzpomnel na jednu podnikatelku (myslim z ameriky), ktere si rekla, ze zkusi ty feministicke reci o tom, ze zeny jsou stejne schopne v IT jako muzi a tak ze sve mensi firmy odliftovala borce a nabrala marky. No, neubehlo moc casu a videla, ze to jaksi nefunguje - produktivita byla zalostna a protoze nechtela zabit svoji firmu, tak se pragramaticky rozhodla - vetsinu zen vyrazila, nechala jen ty dobre a doplnila je muzi. A svete div se, ony ty procenta vychazely zhruba tak, jak kdyz se zadne diskriminace neprovadi a bere se jen ciste na zaklade schopnosti.K tomu, ze zeny lepe kooperuji a muzi si jen honi ego nad svym kodem. Nevim, chapu, ze je to maly vzorek, ale spolupracoval jsem delsi dobu s par zenami a o neco vice muzi a nejak jsem nepozoroval rozdil v tom, jak moc/dobre kooperovali, nebo ze by se nejak lisila kvalita kodu podle pohlavi (borci psali nejlepsi, ale i nejhorsi kousky).Existuji nejake studie, ktere podporuji tato tvrzeni o gendrove/pletove diverzite a pozitivnim dopadu na rychlost ci kvalitu vyvoje? Vim, ze jsem kdysi cetl, ze mozek zen funguje trochu jinak a hodi se na lehce jine veci (tusim lepsi vnimani celku, muzi lepe pracuji s detaily), ale take jsem cetl o novejsi studii, ze to neni tak uplne pravda a ten rozdil byl dost maly. Priklanim s k tomu diversity memu - ma se usilovat o diverzitu napadu a pristupu (treba zkusenosti z ruznych oboru), ne pohlavi, vyznani, plete, vysky, veku nebo barvy a poctu vlasu. Plus samozrejmne nediskriminovat - kdyz dojde dobra marka, cernoch nebo cigan, tak ji/ho maji nabrat.PS: Nejsem proti zenam (mensinam) v IT, ale cpat je tam silou a snizovat pozadavky podle pohlavi (ci jineho nahodneho atributu) IMO neni spravna cesta. Ma se zacit hezky od skoly/skolky, ne se snazit udelat vyvojare z matky na materske a cekat, ze po par mesicich ne moc intenzivnich kurzu bude moct konkurovat klukum z vysoke skoly, kteri si s PC hraji od zakladky.