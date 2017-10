Vy toho nadelate. Jako by ti ostatni sasci pocmarani byli o neco lepsi! Ostatne lepsi, kdyz se zobrazuje tady, nez nekde jinde. Na Rootu je asi nikdo volit nebude, tak je to jedno. A jestli Google nebo kdo to serviruje zobrazuje reklamu pole historie vyhledavani, tak se zamyslete, co jste to hledali o tresnich. Muzete si za to sami, mate zrat sezonni ovoce, tedy na podzim jabka.