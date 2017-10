Zdravim,

mam autoritativni DNS pro nekolik desitek domen na Debianu. Server ve VMware, je to dedikovana virtualka(y) pro DNS server. Protoze jsem dve verze pozadu, tak bych chtel bych udelat cistou instalaci, i kdyz upgradovat bych mohl tez, jen si myslim, ze to bude rychlejsi. Stavajici Bind9 bezi v chrootu, tak bych se chtel zeptat, jaky je (v tomto pripade) nazor na pouziti chrootu. Jestli to stoji za tu praci nebo se to "uz tak nedela". Server je v DMZ.



Diky za nazory

A.