Zdravim panove a damy, existuje/neznate nejake linux distribuce, ktera by byla urcena jen pro vytvareni a spravovani virtualu? Nejlepe s nejakym webovym frontedem? Jako ESXi super, ale ta cena je mazec. Takze nez se poustet do instalace a konfigurace nejakeho distra pro virtualizaci mne napadlo jestli uz nekde neni nejake distro.

Napadlo me abych priblizil co shanim - neco jako Zentyal.