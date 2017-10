Vzhledem k tomu, ze jsou ty ulomene piny na kraji, tak bych si predstavil, ze s tenkou mikropajkou by to zflastrovat slo. Jen by to chtelo sehnat piny z nejakeho jineho CPU, ktere je uz opravdu na hovno. A chtelo by to mobo navyzkouseni, aby clovek nekoupil mobo a nezjistil, ze CPU je kaput.