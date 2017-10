Malá firma - jediný AD server? Jak případně obnovit na jiné železo?

Tak jsem se nějak souhrou náhod dostal do situace, že spravuji IT v maličké firmě... No spravuji... Zatím dávám dohromady co tam vlastně je a plánuji co s tím. Předtím kdo šel kolem, ten něco nastavil aby to zrovna jelo...Hlavní otázka kterou řeším je, jestli s jediným serverem (DELL R230 s Windows 2012R2 Foundation) pro 6 uživatelů zakládat doménu.Víc železa bych tam asi zatím doplňovat nechtěl, už tento server je na jejich použití docela overkill.Běží na něm: SQL pro IS (250MB Dat), IIS - zobrazování dat z IS na terminály (Atom krabice s W10). Chtěl bych tam ještě rozjet SMB (=vyřešit účty). Web a mail jsou hostované externě.Účty by se zatím používaly pro SMB, IS a případně na NAS (kdyby byla časem potřeba větší kapacita).Potenciál růstu teoreticky je, ale pomalu.Všude se v případě jediného AD serveru straší nedostupností při výpadku a obnově apod. To v této situaci není až tak problém, protože když klekne server s IS, tak jsou stejně v háji a můžou tak leda telefonovat a mailovat.Z čeho mám strach, je nahození zálohy na případný záložní server (něco by se slepilo, než se dá hlavní dohromady). Všichni všude řeší jen obnovu na stejné železo, ale když klekne RAID řadič, zdroj nebo MB, tak mi je binární záloha OS na dvě věci.Dá se nějak rozumně zálohovat jen samotná databáze AD a obnovit na jiný stroj? Narazil jsem jen na postup zde: https://support.microsoft.com/en-us/help/263532/how-to-perform-a-disaster-recovery-restoration-of-active-directory-on ale to je pro W2000 a nedoporučuje se takto obnovený SRV provozovat ale hned do obnovené domény přidat další AD server a obnovený odstavit. Nějaké reálné zkušenosti? Rada? Kašlat na to a nechat workgroup?--------------------------------------Pár perliček, na co jsem zatím narazil:V Racku byla zapnutá UPS, ale zezadu v ní nebylo nic zapojenéV Racku byl NAS (Atom, na 6xHDD), ale nic na němIS na serveru bez záloh (ani data IS, ani celý server)V routeru otevřený RDP port na server, na serveru log plný pokusů o přihlášení - několikrát za minutu (Administrator, Administrateur, Admin, Root, Station8, John, Lucy, Kevin...)Server i NAS se zapojenými 2xGLAN, switch bez povoleného LACP (ale umí to)IP switche a iDRAC karty v serveru v jiných sítích - bez čehokoliv v síti, co by na ně mělo nastavené routování