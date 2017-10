Twilio - posílání SMS z ČR

Je někdo schopný poradit jak rozběhat posílání SMS přes Twilio pro ČR? Založil jsem účet, mám SID a token, ale nedaří se mi získat telefonní číslo, resp. to něják rozběhat (neřeším API jako takové, spíš nastavení účtu). Mám trial účet, nevím jestli to tam jde. Asi nemám problém investovat 20$, ale rád bych si to prve vyzkoušel. Taky mě zarazilo, že v ceníku je 12$ za ČR číslo za měsíc ( https://www.twilio.com/sms/pricing/cz ), to mi přijde docela dost na mé účely (občasné notifikace z aplikací). Má s tím někdo zkušenost? Nebo link na nějáký návod pro ČR. Nechci kupovat zajíce v pytli. Dík.