Zdravím



Chtěl sem se zeptat v budoucnu plánuju přechod na nějakou s mnoha dister Linuxu ideálně Linux Mint . Stáhl jsem iso Linux Mintu ale při botoování mi to vyhodilo chybu že můj chipset není podporován . Linux Mint se mi opravdu líbí je nějaká možnost jak by sem mohl tento problém vyřešit ? Nebyl by problém ani vyměnit základní desku za jinou ale to je až krajní řešení . Jde o to že pokuď by bylo v budoucnu více problému s podporou mé desky vyřeším to výměnou než být ochuzen o distra které chci .



Děkuji za odpovědi .