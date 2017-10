jak vytrit pr*del s opravnenimi ntfs

stve me jedna vec, nahraval jsem si z jineho pc a os na harddisk soubor. jenze ten soubor ma "neznameho vlastnika" a nejak mu nejde po ten vlastnik zmenit. avsak je mozne v total commanderu ho napriklad otevrit v Listeru, pokud potvrdim prava admina.



FS disku je NTFS. Je nejak mozne se na cely buzeracni system prav a vlastniku na danem disku vykaslat, nejak to zahodit, aby na disku slo bezproblemove otevirani atd. Je jedno jestli "globalne" na tom disku, nebo jen na mem bezicim pc ten disk v takovem rezimu pripojit, ze bude tyhle buzerace ignorovat a soubory nebudou trpet temito oravenenimi.



Bylo by lepší neprezentovat se jako omezenec, ale naučit se ovládat práva, je to jednoduché a zvládají to i běžní technici s průměrným IQ. U disku stačí převzít vlastníka a nahradit ho rekurentně na všechny soubory, včetně práv k souborům. Nikoliv přes TC, ale v průzkumníkovi.