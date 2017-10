Zjištění poskytovatelů a maximální rychlosti internetu

#!/bin/bash

ulice="$1"

ulice2="$(echo "$1" | tr " " "+")"

popisne="$2"

orientacni="$3"

psc="$4"

cookies="$(mktemp)"

spoofip="$(echo $((RANDOM%256)).$((RANDOM%256)).$((RANDOM%256)).$((RANDOM%256)))"

header="X-Forwarded-For: "$spoofip""



useragent='Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0'

referer="https://zrychlujemecesko.cz/"







curl --header "$header" -A "$useragent" -c "$cookies" --silent --output /dev/null -- "https://zrychlujemecesko.cz/"



sleep 1



dsl="$(curl --header "$header" -A "$useragent" -s -b "$cookies" -e "$referer" "https://zrychlujemecesko.cz/coverage/?do=getAvailabilityByAddressUrl&streetNumber=$orientacni&premise=$popisne&route=$ulice2&postalCode=$psc" )"



echo "O2, T-Mobile a Vodafone přes ADSL/VDSL:"

echo "$dsl"| sed 's/,/,

/g'



rm "$cookies"



exit



~#dostupnost "Milady Hor" 116 109 16000

O2, T-Mobile a Vodafone přes ADSL/VDSL:

{"ruian":27766811,

"availability":"available",

"maxSpeed":6,

"futureSpeed":null,

"futureIn":null,

"latitude":50.097087235566,

"longitude":14.405061063279,

"address_string":"Milady Horákové 116/109,

160 00 Praha 6-Hradčany"}



Ahoj, pomohl by mi někdo můj skript rozšířit o ověření dostupnosti jiných poskytovatelů?Chtěl bych ověřovat dostupnost a maximální rychlost u co nejvíce poskytovatelů. Třeba mi pomůže někdo, komu se to taky hodí.Zde je můj skript, zatím funguje jen pro linky od cetinu (adsl/vdsl).Jak to funguje?nebo stačí zadat bez uvozovek Milady, nebo Milady+Hor, orientační číslo se vyplňovat nemusí, může se nahradit ""